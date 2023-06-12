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Trump: Tüm cephanemiz Ukrayna’da, kendimizi savunacak cephanemiz kalmadı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Georgia eyaletinde yaptığı konuşmada, ABD’nin neredeyse tüm cephanesini Ukrayna’ya verdiğini, ülkenin kendisini savunmak için yeterli cephanesi olmadığını belirtti

Trump: Tüm cephanemiz Ukrayna’da, kendimizi savunacak cephanemiz kalmadı
12 Haziran 2023 Pazartesi 12:15

Georgia eyaletinde Cumhuriyetçi Parti destekçileriyle bir araya gelen Trump, burada yaptığı konuşmada, “Şu anda hiç mühimmatımız yok, mühimmatımızın hemen hemen tamamı Ukrayna’da. Ordumuzu yeniden inşa ettik, çok fazla mühimmatımız vardı, tıka basa doluyduk. Çok fazla mühimmatımız vardı. Şimdi kendimizi korumak için çok az cephanemiz var” dedi.

“BEN BAŞKAN OLSAYDIM SAVAŞ ÇIKMAZDI”

Trump, başkan seçilmeden hemen önce savaşı bitirebileceğini öne sürerek, “Daha oval ofise girmeden, başkanlığı kazanmadan hemen önce, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı çözüme kavuşturacağım. Bunu çabucak yapacağız. Ben başkan olsaydım bu asla olmazdı. Ölen tüm o insanlar bugün hayatta olacaktı. Rakamlar duyduğunuzdan çok daha kötü. Her yerde çöken binalar görüyorsunuz. Bu saldırılarda yüzlerce hatta binlerce insan öldürüldü. Yüz binlerce insan öldürülüyor. Daha göreve gelmeden bu işi çok hızlı bir şekilde halledeceğim. Bunu yapabilmek için oval ofisin gücüne ihtiyacınız var” diye konuştu.


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #ukrayna #abd #trump
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