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Yunanistan'da seçmenler genel seçim için sandık başında

 Yunanistan'da genel seçimler için oy kullanma işlemi başladı

Yunanistan'da seçmenler genel seçim için sandık başında
21 Mayıs 2023 Pazar 08:56

Seçmenler sabah 07.00'den akşam 19.00'a kadar oy kullanabilecek.

Sandık başına giden seçmenler, 27 siyasi parti, 8 ittifak ve 1 bağımsız aday arasında tercih yapacak.

Yunanistan'daki seçim sistemine göre, seçmenler sadece parti ve ittifakları seçmiyor, aynı zamanda partilerin milletvekili adayları arasında da tercih yapıyor.

Sandıkların kapanmasıyla sandık çıkış anketleri de yayınlanabilecek.

Yunanistan İçişleri Bakanlığının 20.30 itibarıyla resmi olmayan ilk sonuçları açıklamaya başlaması bekleniyor.

Ülkede kayıtlı yaklaşık 9 milyon 800 bin seçmen bulunuyor.

2016'daki kararla oy kullanma yaşının 18'den 17'ye düşürülmesinin ardından bu yılki genel seçimlerde ilk kez 17 yaşındaki seçmenler de oy kullanabiliyor.

İlk kez oy kullanabilecek 17 yaşındaki seçmen sayısı 112 bin 97 olarak kayıtlara geçerken, yaşları 17 ila 21 olan seçmen sayısı ise 438 binin üzerinde.

Bugün sandıktan çıkacak sonuçlarla hükümet kurulamaması halinde, seçmenlerin ikinci kez sandığa gitmesi gerekecek.

Ancak sandığa ikinci kez gidildiğinde, en çok oy alan parti, mecliste fazladan 20 sandalyeye sahip olacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #exit poll #genel seçim #sandık #seçmen #yunanistan
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