Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) seçimlerinde önemli bir göreve seçilerek Dış İlişkiler Komisyonu Üyeliği'ne getirildi. Yeni dönemde Türkiye'nin belediyecilik alanındaki en kapsamlı platformunda aktif bir rol üstlenecek olan Başkan Denizli, bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek için kararlılığını belirtti.

TBB seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 515 oy alarak başkan seçildiği toplantıda, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli de Dış İlişkiler Komisyonu Üyeliği'ne layık görüldü. Başkan Denizli, bu önemli göreve seçilmenin kendisine büyük mutluluk ve gurur verdiğini ifade etti.

Sosyal medya hesabından seçim sonuçlarıyla ilgili duygularını paylaşan Başkan Denizli, TBB'de Çeşme'yi temsil etmekten dolayı büyük onur duyduğunu belirtti. Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer seçilen üyeleri tebrik ederek birlik ve beraberlik içinde güzel yarınlar için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.