Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 34 yaşındaki Hasan İ., diş tedavisini yaptıramadığı için intihar girişiminde bulundu. Elinde kesici bir cisim ve Kur'an-ı Kerim ile çıktığı çatıdan, polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu güçlükle indirildi.

Olayın detayları

D-400 kara yolu üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatı katına çıkan 34 yaşındaki Hasan İ., burada intihar etmek üzere hazırlanmıştı. Elinde kesici bir cisim ve Kur'an-ı Kerim ile çatıda gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polisin ikna çabaları sonuç verdi

İtfaiye ekipleri, olası bir düşme durumuna karşı binanın altına branda kurarak güvenlik önlemleri aldı. Polis ise Hasan İ.'yi uzun süre ikna etmeye çalıştı. Genç adam, diş tedavisini yaptıramadığı için bu durumu tercih ettiğini belirtti. Yapılan müzakereler sonucunda, polisler Hasan İ.'ye dişlerinin yapılacağı sözü vererek, intihar düşüncesinden vazgeçmesini sağladı.

İntihardan sonra ifade alındı

Yaklaşık 1,5 saat süren çaba sonucunda, Hasan İ., polislere sarılarak çatıdan indirildi. Önce Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen genç, ardından ifadesi alınmak üzere emniyete sevk edildi.