Bu rakam, 2024 yılının dokuz aylık dönemindeki en yüksek dış ticaret açığı olarak kayıtlara geçti.

İhracatta artış yetersiz kaldı

Nisan ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre sadece %0,1 artarak 19 milyar 254 milyon dolar olarak gerçekleşti. İthalat ise %4,0 artarak 29 milyar 117 milyon dolar seviyesine ulaştı. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %68,8'den %66,1'e geriledi.

Enerji ve altın hariç ihracatta düşüş

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç tutulduğunda, ihracat Nisan ayında %3,9 azalarak 17 milyar 291 milyon dolara geriledi. İthalat ise aynı kategoride %2,3 artarak 22 milyar 354 milyon dolara yükseldi.

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Almanya ihracatta, Çin ithalatta lider

Nisan ayında en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 483 milyon dolar ile Almanya olurken, en fazla ithalat yapılan ülke ise 3 milyar 754 milyon dolar ile Çin oldu.

Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığı azaldı

2024 yılının Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı dönemine göre %30,5 azalarak 30 milyar 243 milyon dolara geriledi. Ancak, Nisan ayındaki rekor artış, dış ticaret açığının tekrar yükselişe geçebileceği endişesini doğurdu.

Kaynak: Haber Merkezi