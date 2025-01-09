Ticaret Bakanlığı, 2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçlarını açıkladı. Verilere göre, ihracat beklenti endeksi bir önceki çeyreğe kıyasla 2,4 puan artarak 101,3 seviyesine ulaştı. İthalat beklenti endeksi ise 6,9 puanlık bir artışla 117,3’e yükseldi.

İhracat beklenti endeksi detayları

2025'in ilk çeyreğinde ihracat beklenti endeksi, geçen yılın son çeyreğinde kaydedilen 98,9 puandan 101,3 puana çıkarak yükseliş gösterdi. Ancak endeks, 2024’ün aynı dönemine göre 3,6 puanlık bir düşüş kaydetti.

Bu dönemde endekse, şu faktörler farklı yönlerde etkide bulundu:

Artış yönünde: Gelecek 3 aya ilişkin ihracat sipariş beklentisi, son 3 aya dair ihracat sipariş düzeyi ve mevcut kayıtlı sipariş düzeyi.

Gelecek 3 aya ilişkin ihracat sipariş beklentisi, son 3 aya dair ihracat sipariş düzeyi ve mevcut kayıtlı sipariş düzeyi. Azalış yönünde: Gelecek 3 aya dair genel ihracat beklentisi.

İthalat beklenti endeksi detayları

İthalat beklenti endeksi, 2025’in ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 6,9 puan artarak 117,3 puana çıktı. Endeks, geçen yılın aynı dönemine kıyasla da 2,7 puanlık bir yükseliş gösterdi.

İthalat beklenti endeksine, şu unsurlar artış yönünde katkı sağladı:

Gelecek 3 aya dair ithalat beklentisi,

İthalat birim fiyatı beklentisi,

Mevcut kayıtlı ithalat sipariş düzeyi,

Son 3 aya ilişkin ithalat sipariş düzeyi.