Kara Harp Okulu’nda 30 Ağustos 2024'teki resmi mezuniyet töreni sonrasında başlatılan disiplin soruşturmasında, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma" cezasıyla Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen teğmenlerin yazılı savunmaları tamamlanmak üzere. Teğmenler, 16 Ocak'ta Kurul'da sözlü savunma yapacak.

MSÜ Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ndeki yemin töreni sonrasında, teğmenlerin YDK’ya sevk edilmesine ilişkin süreç işliyor. Teğmenlerle ilgili dosyanın görüşüleceği YDK, 16 Ocak 2025'te toplanacak.

ANKA Haber Ajansı'nın aktardığına göre, teğmenlerin avukatları yazılı savunmalarla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Avukatların, birkaç gün içinde imzaları tamamlayarak, yazılı savunmaları Kara Kuvvetleri Komutanlığına ekleriyle beraber sunması planlanıyor.

Bu arada, disiplin soruşturması dosyasında olması gerektiği hâlde bulunmayan bazı bilgi ve belgeleri tespit eden avukatların, bunları ayrıca talep ettikleri, ihtiyaç halinde ayrıca ek dilekçe sunulabileceği öğrenildi.

Teğmenler ve avukatları, YDK’nın toplanacağı 16 Ocak Perşembe günü saat 14.00’te sözlü savunmalarını yapacak.

Dokuz üyeli YDK’da yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda durumu görüşülen personel hakkında, "Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası" veya "Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesine yer olmadığı" kararlarından biri veriliyor. Kurulun, 16 Ocak’tan sonra kararını bir ay içinde yazılı olarak tebliğ etmesi bekleniyor.

Yüksek disiplin kurulları tarafından verilen ''Silahlı Kuvetlerden ayırma'' cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabiliyor.

Ne olmuştu?

30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında teğmenlerin kılıç çatarak, "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı atmasının ardından başlatılan disiplin soruşturmasında beş teğmen, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma" cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmişti.

Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, eylemi organize eden teğmenler ile kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan diğer personelin 6413 sayılı TSK Disiplin Kanunu kapsamında YDK'ye sevklerine yönelik işlem başlatıldığını açıklamıştı.