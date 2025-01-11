Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla birlikte, Türkiye'nin diplomasi kadrosunda önemli bir değişiklik yaşandı. Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine Zeki Levent Gümrükçü getirildi. Bu önemli gelişmenin ardından, kamuoyunda "Zeki Levent Gümrükçü kimdir?" sorusu sıkça sorulmaya başladı. İşte, Gümrükçü'nün kariyeri ve hayatıyla ilgili tüm detaylar...

Zeki Levent Gümrükçü kimdir?

Türkiye’nin uluslararası platformdaki önemli isimlerinden biri olan Zeki Levent Gümrükçü, 1968 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümünden 1990 yılında mezun olan Gümrükçü, aynı yıl Dışişleri Bakanlığı’na katılarak diplomasi kariyerine adım attı.

15 Ocak 2023’te Türkiye’nin NATO Daimî Temsilcisi olarak göreve başlayan Gümrükçü, bu pozisyona gelmeden önce 2020-2023 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı Amerika Kıtasından Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü olarak görev yaptı. Gümrükçü’nün kariyerindeki dikkat çeken diğer görevleri şu şekilde sıralanabilir:

2017-2020: T.C. Brüksel Büyükelçisi

2014-2020: T.C. Tiflis Büyükelçisi

2012-2014: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü

2010-2012: Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcısı

2006-2010: Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Daimî Temsilciliği, New York’ta Müsteşar

2004-2010: Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı’nda Daire Başkanı

2000-2004: Türkiye'nin NATO Daimî Temsilciliği’nde Müsteşar

1998-2000: Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı’nda Başkatip

1996-1998: T.C. Tahran Büyükelçiliği’nde İkinci Katip

1993-1996: T.C. Vaşington Büyükelçiliği’nde Üçüncü Katip

1991-1993: Bakan Özel Kalem Müdürlüğü’nde Üçüncü Katip

Gümrükçü, 2000 yılında NATO Savunma Koleji’ni tamamlayarak diplomatik alanda uzmanlaşmasını derinleştirmiştir. Uluslararası politika ve güvenlik konularındaki bilgi birikimi, özellikle NATO ve Birleşmiş Milletler gibi önemli uluslararası kuruluşlardaki görevlerinde etkili olmasını sağlamıştır.

Zeki Levent Gümrükçü, Türkiye’nin dış politikasında ve uluslararası ilişkilerinde önemli roller üstlenmiş bir isimdir. Brüksel’den Tiflis’e, New York’tan Vaşington’a uzanan geniş bir coğrafyada edindiği deneyimlerle, Türkiye’nin uluslararası arenadaki temsilinde kilit bir aktör olmuştur.