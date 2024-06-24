TAHRAN (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Burhanettin Duran, Tahran'da düzenlenen Asya İşbirliği Diyalog Forumu (AİD) sonrasında İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile bir araya geldi.

Duran ile Bakıri'nin görüşmesinde Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç da hazır bulundu.

İki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede Bakıri, yakın zamanda Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atanan Duran'ı yeni görevinden dolayı tebrik etti.

İran'a foruma ev sahipliği yapmasından ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran, İran'da 28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin hayırlı olmasını diledi.

İran'ın başkenti Tahran'da 35 ülkeden üst düzey yetkililerin katılımıyla 19. Asya İşbirliği Diyalog Forumu (AİD), "Yeni ve Gelişen Teknolojilerle Daha Güçlü ve Tutarlı Asya" sloganıyla düzenlenmişti.

Programa, Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran katılmıştı.