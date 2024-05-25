Bakan Fidan'ın ziyareti kapsamında, Filistin'deki son gelişmeler ve insani durumun yanı sıra, Filistin devletinin uluslararası alanda daha fazla tanınmasına yönelik çabalar ele alınacak. Türkiye'nin, Filistin halkının haklarına ve adaletine verdiği desteğin altını çizen Bakan Fidan, bu toplantılarda Türkiye'nin tutumunu ve politikalarını da dile getirecek.

Ziyaret sırasında Bakan Fidan'ın, Belçika yetkilileri ve diğer ülkelerin temsilcileriyle de ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Hakan Fidan 1968 yılında Ankara Hamamönü'nde doğmuştur.



Kara Kuvvetleri Muhabere Okulu ve Kara Kuvvetleri Dil Okulu'ndan mezun olan Fidan, akademik tahsilinin büyük kısmını Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) görevi esnasında yaptı. Yurtdışı NATO görevi sırasında Maryland Üniversitesi'ne bağlı University of Maryland University College'den Yönetim ve Siyaset Bilimi alanından lisans dereceleri aldı.



Bilkent Üniversitesi'nde "Dış Politikada İstihbaratın Yeri" isimli teziyle master yaptı. Aynı üniversitede 2006'da da "Bilgi Çağında Diplomasi: Antlaşmaların Doğrulanmasında Enformasyon Teknolojilerinin Kullanımı" başlıklı tez ile doktora yaptı.



Viyana'da Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nda, Cenevre'de Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Enstitüsü'nde ve Londra'da Verification Technologies Research Center'da akademik çalışmalarını sürdürdü. Hacettepe ve Bilkent üniversitelerinde akademisyenlik yaptı.



Almanya'daki NATO Süratli Reaksiyon Kolordusu Karargahı'nda da çalışan Fidan 2001'den itibaren iki yıl Avustralya Türkiye Büyükelçiliği'nde Kıdemli Siyasi ve Ekonomik Danışman olarak görevi yaptı. 2003'te Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) Başkanlığına atandı.



14 Kasım 2007'de Başbakanlık müsteşar yardımcılığı görevine gelen Fidan, 2008 Kasım ayında Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yönetim Kurulu üyeliğine atandı. 8 Mart 2008'de de Uluslararası Ahmet Yesevi Üniversitesi mütevelli heyeti üyesi oldu ve bu görevinden Şubat 2011'de istifa etti.



15 Nisan 2010'da Millî İstihbarat Teşkilatı müsteşar yardımcılığına getirildi. Emre Taner'in görev süresinin dolmasının ardından, 25 Mayıs 2010 tarihinde MİT Müsteşarı görevine atandı. Böylece Türkiye Cumhuriyeti devletinde, en genç MİT müsteşarı olarak tarihe geçmiştir. Fidan, MİT müsteşarı görevinde 13 yıl bulundu.



Sırasıyla Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) Başkanı, Başbakanlık Dış Politika ve Güvenlik Konularından Sorumlu Müsteşar Yardımcısı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi, Başbakan Özel Temsilcisi, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşar Yardımcısı, MİT Müsteşarı/Başkanı ve Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi görevlerinde bulundu.



28 Mayıs 2023 günü ikinci turu yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından kurulan kabinede Dışişleri Bakanı olarak atandı.