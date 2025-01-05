Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti Niğde 8. Olağan İl Kongresi'nde terörle mücadele, Suriye politikası ve bölgesel barış çabalarına vurgu yaptı.

"Terör örgütlerini temizledik"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Niğde’de düzenlenen AK Parti Niğde 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, terör örgütleri PKK ve FETÖ’ye karşı verilen mücadelede önemli mesafe katettiklerini belirtti. Fidan, "Ülkemizi bir güven ve istikrar adası olarak ayakta tutmayı başardık. PKK’yı ve FETÖ’yü ülkemizden temizledik" dedi.

"Mazlumların yanında yer almak bizim için onurdur"

Suriye'de izlenen dış politikaya değinen Fidan, "Suriye'de haklının ve mazlumun yanında saf tutmak bizim için büyük bir şereftir. İnşallah Suriyeli kardeşlerimizi güzel günler bekliyor" diye konuştu. Türkiye'nin bölgedeki sorunların çözümüne katkı sunmaya devam edeceğini vurguladı.

"Bölgesel savaşların sona ermesi için çabalıyoruz"

Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bölgedeki barış ve istikrar için yoğun bir çaba harcadıklarını söyledi. "Hem Türkiye’de hem de komşu ülkelerde barış ve istikrarı sağlama hedefiyle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Dış politika çerçevesinde siyasi destek verdiklerini, tecrübe aktardıklarını ve kalkınma projelerini hayata geçirdiklerini sözlerine ekledi.

Kongrede üst düzey katılım

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt ve MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce'nin de katıldığı kongrede, şehit Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir de hazır bulundu. Türkiye'nin terörle mücadelesi ve Suriye politikasıyla ilgili önemli mesajlar veren Bakan Fidan, bölgesel barışın sağlanması için çalışmaların hız kesmeden süreceğini vurguladı.