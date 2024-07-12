Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay için başsağlığı diledi.

Bakan Fidan, Talay'ın Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olmasına ilişkin X sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

Fidan, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay’a Allah’tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı, yaralanan askerimize acil şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA