Bunlar da ilginizi çekebilir

Fidan, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay’a Allah’tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı, yaralanan askerimize acil şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay için başsağlığı diledi.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.