Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay için başsağlığı diledi.
Bakan Fidan, Talay'ın Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olmasına ilişkin X sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.
Fidan, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay’a Allah’tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı, yaralanan askerimize acil şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.
TIKLAYIN: Sakarya'ya ateş düştü | Bahadır Rıdvan Talay şehit oldu
Kaynak: AA