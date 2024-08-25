Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diplomatların sağladığı bilgilere göre, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze'deki güncel durum ve bölgedeki gelişmeler kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Bakan Fidan, mevkidaşı Arakçi'ye yeni görevinde başarılar dileyerek, iki ülke arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

İran'ın uluslararası diplomasi arenasındaki rolü ve bölgesel sorunlar, görüşmenin ana gündem maddeleri arasında yer aldı. Taraflar, iki ülke ilişkilerini güçlendirme ve ortak konularda koordinasyon sağlama konusunda kararlı olduklarını ifade etti.