Dışişleri Bakanlığı, Türk dış politikasını şekillendirecek ve uygulayacak 200 Aday Meslek Memuru alımı için giriş sınavı düzenliyor.

Başvurular ve şartlar nasıl?

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Dışişleri Bakanlığı'na 200 aday meslek memuru alımı için sınav düzenleneceği açıklandı. Başvurular, 16 Ağustos'ta başlayacak ve 10 Eylül 2024 Salı günü saat 14.00'te sona erecek. Başvurular, yalnızca e-Devlet üzerinden "Dışişleri Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" internet adresi aracılığıyla yapılabilecek. Diğer yollarla yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

Meslek memurluğunun önemi nedir?

Dışişleri Bakanlığı'nda meslek memurları, Türk dış politikasının oluşturulması ve uygulanmasında kritik bir rol oynar. Bu memurlar, uluslararası arenada Türkiye'nin çıkarlarını savunarak, siyasi, kültürel, ekonomik, askeri, stratejik ve hukuki konularda görüşmeler yapar, analizler gerçekleştirir ve çeşitli projeleri hayata geçirir. Meslek memurları, Türkiye’nin dış ilişkilerini şekillendiren önemli aktörlerdir.

Sınav aşamaları ve detaylar

Sınavın yazılı aşaması, 28 Eylül 2024 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecek. Yazılı sınavı başarıyla tamamlayan adaylar, muhakeme ve analiz yetenek testi ile sözlü sınava davet edilecek. Sınavların bu aşamasında adayların dil bilgisi, analitik düşünme ve problem çözme yetenekleri değerlendirilecek.

Başvuru koşulları

Adayların sınava başvurabilmesi için belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor. Bu şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 01 Ocak 2024 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak ve YÖK tarafından denkliği onaylanmış yabancı üniversiteler dahil belirli bölümlerden mezun olmak yer alıyor.

Dil sınavları ve değerlendirme süreci

Adaylar, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Almanca, Rusça, Arapça, Farsça, Çince, Japonca, İtalyanca, Yunanca, Ermenice, Portekizce ve İbranice dillerinde sınava tabi tutulacak. Ayrıca, ÖSYM tarafından belirlenen uluslararası yabancı dil sınavlarından alınan puanlar da geçerli sayılacak. Yazılı sınav, yabancı dilde kompozisyon, Türkçeden yabancı dile çeviri ve Türkçe kompozisyon bölümlerinden oluşacak. Her bölümden en az 60 puan almak ve tüm bölümlerin puanlarının aritmetik ortalamasının en az 70 olması, başarılı sayılmanın şartları arasında bulunuyor. Sözlü sınavda ise adayların 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekiyor. Sözlü sınavın tarihi daha sonra duyurulacak.