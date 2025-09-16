Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de kara harekatı başlatmasının, Netanyahu hükümetinin soykırım planlarının yeni bir aşaması olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı: Gazze'ye kara harekatı, soykırımın yeni aşaması

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze şehrinde kara harekatı başlatması hakkında yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in saldırılarının şiddetle kınandığı belirtilen açıklamada, İsrail’in Gazze şehrine yönelik kara harekatının, bir milyondan fazla Filistinlinin sığındığı bu bölgedeki katliamları daha da artıracağı vurgulandı. Harekatın, yüz binlerce Filistinlinin yeniden yer değiştirmesine yol açacağı ve acıların derinleşeceği kaydedildi.

Açıklamada, İsrail’in kara harekatını, uluslararası toplumun rehine-tutuklu takası ve insani yardımların kesintisiz erişimini sağlayacak bir ateşkes anlaşması için çabalarını sürdürdüğü bir dönemde başlattığına dikkat çekildi. Bu durum, İsrail’in ateşkes istemediğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ayrıca, Gazze’de ateşkesin sağlanması için başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiği ifade edilerek, "Uluslararası hukuka saygılı ülkelerle iş birliğimizi sürdüreceğiz." denildi.