Eski İsrail Adalet Bakanı Gideon Saar’ın Yeni Umut Partisi ve Birleşik Sağ Partisi tarafından verilen “Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan” önerge 68’e karşı dokuz oyla mecliste kabul edildi.

Söz konusu önergede, "Filistin devletinin kurulmasının İsrail devleti ve vatandaşları için tehdit oluşturacağı" iddiasına yer verildi.

İspanya, Norveç ve İrlanda 28 Mayıs'ta, Slovenya 4 Haziran'da, Ermenistan ise 21 Haziran'da Filistin'i resmen tanıma kararı almıştı.

"Filistin devleti kurulmadan barış olmaz"

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Redine, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail meclisinin kararını eleştirerek, "Terörizm, çocukların yanı sıra kadın ve yaşlıları öldürmek için saldırılarını sürdüren işgaldir" ifadelerini kullandı.

Tüm dünyanın tanıdığı Filistin devletinin var olduğunun altını çizen Ebu Redine, "Birleşmiş Milletler'de (BM) Filistin devletini tanıyan 149 ülke var. Kimsenin iznine ihtiyacı olmayan bağımsız devletimizin varlığını teyit eden uluslararası tanımalar peş peşe gelmeye devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail meclisinde kabul edilen kararın aslında Tel Aviv yönetiminin "tüm bölgeyi uçuruma sürükleme yönünde sergilediği" bir ısrar olduğunu belirten Ebu Redine, gelişmelerden, sınırsız destekleriyle İsrail'den yana olan ABD'yi sorumlu tuttu.

İsrail hükümetinin, başkenti Doğu Kudüs olacak bağımsız Filistin devletinin kurulmasını öngören "barışla" ilgilenmediğini vurgulayan Ebu Redine, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) ve BM Genel Kurulu kararlarının yanı sıra uluslararası fikir birliğinin Filistin devletini BM'de gözlemci üye düzeyine ulaştırdığı ve Filistin devletinin bayrağını da dünya ülkeleri bayrakları arasında göndere çektiğini hatırlattı.

Dünya ülkelerinin tümüne Filistin devletini tanımaları çağrısında bulunan Ebu Redine, "Uluslararası meşruiyet doğrultusunda Filistin devleti kurulmadan barış olmaz ve kimsenin güvenliği de olmaz" ifadelerini kullandı.

"İsrail uluslararası hukuk ve anlaşmaları hiçe saydı"

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Parlamentosu'nda kabul edilen Filistin devletinin kurulmasını reddeden kararın hükümsüz olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanının, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya yönelik gerçekleştirdiği provokasyonu kınıyoruz. İsrail, bölgedeki gerginliği daha da artıracak bu tip eylemlere son vermelidir. Bu baskınla birlikte, İsrail Parlamentosu'nda Filistin devletinin kurulmasını reddeden bir kararın kabul edilmesi, İsrail'in uluslararası hukuk ve anlaşmaları hiçe saydığının diğer bir göstergesidir. İsrail Parlamentosu’nun bu kararı hükümsüzdür. 1967 sınırlarında, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması uluslararası hukukun bir gereğidir" denildi.