Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı kara saldırısını kınayarak, bu eylemin hukuksuz bir işgal girişimi olduğunu belirtti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Lübnan'a kara saldırısı, bu ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmektedir" ifadesine yer verildi.

Saldırının sonlandırılması talebi

Açıklamada, "Bu saldırının bir an önce sona ermesi ve İsrail askerlerinin Lübnan topraklarından çekilmesi gerekmektedir" denildi. Saldırının, yalnızca bölge ülkelerini değil, bölge dışındaki ülkelerin güvenlik ve istikrarını da tehdit ettiği vurgulandı.

Göç ve aşırılık endişesi

Bakanlık, bu tehlikeli işgal girişiminin yeni bir göç dalgasına yol açma ve aşırıcı grupların güçlenmesine neden olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. Ayrıca, bu durumun İsrail'e siyasi destek ve silah sağlayan ülkeleri de etkileyeceği kaydedildi.

BM Güvenlik Konseyi'ne çağrı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin, uluslararası hukukun gereğini yerine getirerek Lübnan'a yönelik bu saldırıya karşı gerekli önlemleri alması gerektiği ifade edildi. Açıklamada, İsrail'in işlediği suçların, "uluslararası hukuka ve BM Şartı'na indirilen bir darbe" olduğu vurgulandı.

Barış için acil ateşkes vurgusu

Bölgede sükunetin sağlanması için atılması gereken başlıca adımın "Gazze'de acil ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması" olduğu belirtilirken, Gazze'ye barış getirilmesinin tüm insanlığın sorumluluğu olduğu hatırlatıldı.