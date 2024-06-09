Dışişleri Bakanlığı, "İsrail'in Gazze'deki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği, yüzlerce Filistinli sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı lanetliyoruz" açıklamasını yaptı.

Saldırıyı lanetliyoruz

Sosyal medyadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in Gazze'deki Nuseyrat mülteci kampına düzenlediği, yüzlerce Filistinli sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı lanetliyoruz. İsrail, bu son barbarca saldırıyla Gazze'de işlediği savaş suçlarına bir yenisini eklemiştir.

Uluslararası Adalet Divanı'nda 1948 Soykırım Sözleşmesi'nden kaynaklanan yükümlülüklerini ihlalle yargılanan Israil'in bu suçları işlemesine son vermek için başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere, uluslararası barış ve güvenliği

korumakla görevli kurumları üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz."