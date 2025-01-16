Dışişleri Bakanlığı, ABD tarafından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) silah satışı ve askeri eğitim için uygun ülke statüsü verilmesini içeren kararı kınayarak, bu adımın Ada’daki silahlanma faaliyetlerini daha da artıracağını vurguladı.

ABD'nin kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin dün yayımladığı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) silah satışı ve askeri eğitim için uygun ülke statüsü veren kararını sert bir dille kınadı. Bakanlık, yapılan açıklamada bu kararın, bölgedeki hassas dengeyi bozma potansiyeline sahip olduğunu ve Ada’daki silahlanma faaliyetlerini artıracağına dikkat çekti.

Vahim hata değerlendirmesi

Dışişleri Bakanlığı, "Ada’daki silahlanma faaliyetlerini artıracak bu kararı vahim bir hata olarak değerlendiriyoruz" şeklinde bir ifadeye yer verdi. Ayrıca, açıklamada, bölgenin son derece hassas bir dönemden geçtiği ve tüm tarafların sağduyu ile hareket etmesi gerektiği vurgulandı.

"Kışkırtıcı olmayan bir yaklaşım sergilenmeli"

ABD’de göreve gelecek yeni yönetimin, mevcut Başkan tarafından atılan bu hatalı adımdan geri dönmesini beklediklerini belirten Dışişleri Bakanlığı, Türkiye olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) savunma ve caydırıcılık kabiliyetlerini artırma yönündeki adımlarını desteklemeyi sürdüreceklerini açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, Türkiye’nin KKTC’nin savunma kapasitesini artırmak için atacağı adımlara her zaman tam destek vereceğini ve bu süreçte sağduyulu ve kışkırtıcı olmayan bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini ifade etti.