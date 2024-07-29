Açıklamada, "Soykırımcı Naziler nasıl hesap verdiyse, Filistinlileri yok etmeye çalışanlar da öyle hesap verecek" denildi. Ayrıca, "İnsanlık, Filistinlilerin yanında duracak. Filistinlileri yok edemeyeceksiniz" vurgusu yapıldı.
Soykırımcı Hitler’in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu’nun sonu da öyle olacak.Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) July 28, 2024
Soykırımcı Naziler nasıl hesap verdiyse, Filistinlileri yok etmeye çalışanlar da öyle hesap verecek.
İnsanlık, Filistinlilerin yanında duracak.
Filistinlileri yok edemeyeceksiniz.
Editör: Mehrican Candemir