Açıklamada, "Soykırımcı Naziler nasıl hesap verdiyse, Filistinlileri yok etmeye çalışanlar da öyle hesap verecek" denildi. Ayrıca, "İnsanlık, Filistinlilerin yanında duracak. Filistinlileri yok edemeyeceksiniz" vurgusu yapıldı.

Editör: Mehrican Candemir