Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya’da meydana gelen ve 71 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Etiyopya’da yolcu taşıyan bir kamyonun nehre düşmesi sonucu yaşanan trajik kazada çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanması dünya kamuoyunda büyük üzüntü yarattı. Türkiye, olay sonrası Etiyopya halkının acısını paylaşarak dayanışma mesajı verdi.

Bakanlıktan yayımlanan mesajda, "Etiyopya'nın Sidama eyaletinde meydana gelen trafik kazasında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Etiyopya halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.