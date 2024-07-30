Dışişleri Bakanlığı tarafından Venezuela’da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada Venezuela'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin, barış ve huzur ortamında gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyulduğu belirtildi.

“Venezuela’nın yanındayız”

Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi bundan sonra da Venezuela ve halkının yanında olmaya devam edeceği belirtilen açıklamada “Venezuela'nın, istikrar ve refahına büyük değer veriyor, sonuçların dost Venezuela halkı için hayırlı olmasını temenni ediyoruz” denildi.

Venezuela Seçim Konseyinin duyurduğu sonuçlara göre Nicolas Maduro, yüzde 51,20 ile devlet başkanlığı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.