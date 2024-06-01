ANKARA (AA) - Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneğinin (DMEDD) başkentte düzenlediği etkinlikte, piyanist Korkmaz Can Sağlam resital verdi.

"Korkmaz Can Sağlam Piyano Resitali" başlığıyla düzenlenen etkinlik, Ankara'daki Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'nde yapıldı.

DMEDD Başkanı Prof. Dr. Şebnem Köşer Akçapar, açılış konuşmasında, 1981'de kurulan derneğin sanata, müziğe ve gençlerin eğitimine destek vermeyi amaçladığını vurguladı.

Derneğin pek çok farklı etkinlik düzenlediğinin altını çizen Akçapar, DMEDD'nin, Türkiye'de ve yurt dışında adından saygıyla anılan bir dernek haline geldiğini kaydetti.

Akçapar, derneğin 1984'te "kamu yararına dernek" statüsünü elde ettiğini anımsatarak, "O zamandan bu zamana, hem eğitim alanında hem sağlık alanında, sosyal projelerle Türkiye'ye hizmet etmek en büyük aşkımız oldu." dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından yürüttükleri faaliyetlere işaret eden Akçapar, depremzedeler ve deprem nedeniyle eğitimine ara vermek zorunda kalan çocuklarla projeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

- Chopin'in eserleri seslendirildi

Sağlam, resitalden önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, resitalin DMEDD ve müzenin kurucusu Erimtan ailesi sayesinde düzenlendiğini belirtti.

Ünlü piyanist Frederic Chopin'in eserlerinin seslendirileceği güzel bir konser olması temennisinde bulunan Sağlam, dinleyici karşısına çıkmayı sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.

Sağlam, Türkiye, ABD ve Avrupa ülkelerinde konserler verdiğini aktararak, Türkiye'de daha fazla konser verme umudu taşıdığını söyledi.

2022'de Vendome Piyano Yarışması'nda birincilik ödülünü kazanan piyanist Sağlam, davetlilerin katıldığı resitalde, müzik dünyasının birçok eşsiz bestesini dinleyicilerle buluşturdu.

Sydney Uluslararası Piyano Yarışması'nda da geçen yıl Seyirci Ödülü'nün sahibi olan Sağlam'ın, 2024 Sydney Festivali'nde sahne alması planlanıyor.

Sağlam, kültür ve sanat faaliyetleri de yürüten DMEDD'nin eski bursiyerleri arasında yer alıyor.