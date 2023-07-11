FATİH ÖZKILINÇ-Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)’e bağlı Genel-İş sendikası üyesi belediye işçileri, maaşlarında iyileştirme yapılması ve kadro talebiyle Türkiye genelinde iş bırakarak meydanlara çıktı. İzmir’de de yarım gün iş bırakan işçiler, Konak Sosyal Güvenlik Kurumu önünde toplanarak basın açıklamasında bulundu. İşçiler, alanda “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Direne direne kazanacağız", "Birleşen işçiler asla yenilmez", "Sefalete teslim olmayacağız", "Mücadele sürecek, ücretler düzelecek", "Vergide adalet istiyoruz” diye haykırdı.



"ENFLASYON SADECE TÜİK'İN SEPETİNDE DÜŞÜYOR"

Basık açıklamasında konuşan Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, "Bugün Türkiye'de Edirne'den Hakkari'ye Artvin'den Muğla'ya haklarımız için ayaktayız. Tüm belediye işçileri için ayaktayız. Burada bu meydandan şu anda Türkiye'nin birçok şehrinde meydanlarda ayakta olan Genel-İş üyelerine selam olsun. Neden bugün ayaktayız? Bu zorlu süreçte özellikle emeğe yönelik saldırıların olduğu hayat pahalılığın olduğu süreçte emeğimizin karşılığı eriyor. Bu bozuk düzenin şartları altında kalmayacağımızı göstermek için ayaktayız. Tüm belediye işçilerinin ücretleri derhal iyileştirilmelidir diyoruz. Belediye şirket işçilerine yapılan ayrımcılık son bulmalıdır. Belediye şirket işçilerinin analarının ak sütü gibi helal olan kadro hakkı derhal verilmelidir. Belediye işçileri Genel-İş'in öncülüğünde iki arada bir derede kalmaya izin vermeyecek. Kadro hakkımızı da istiyoruz, ilave haklarımızı da istiyoruz. Bozuk düzen devam ediyor. Enflasyonun düşmediğini hayat pahalılığını hep birlikte yaşayarak görüyoruz. Enflasyon sadece TÜİK'in enflasyon sepetinde düşüyor. Ama sokakta enflasyon daha da büyüyor daha da artıyor. Biz işçiler, üretenler, belediye işçileri için hayat pahalılığı almış başını giderken bizim alım gücümüz düştükçe düşüyor. Belediye işçileri olarak bunu asla kabul etmeyeceğiz" dedi.

ÜCRETLER HER GEÇEN GÜN ERİYOR

İnsanca yaşanacak bir ücret talep ettiklerini kaydeden Çalışkan, "Biz sizin krizinizin sebebi değiliz. Sizin oluşturduğunuz krizin cezasını çekmeye mecbur değiliz ve çekmeyeceğiz. Yarattıkları krizi emekçilerin cebinden alarak düzeltmeye çalışıyorlar. Biz vergilerle dilim dilim soyulmaya asla izin vermeyeceğiz. Buradan sesleniyoruz. Önceliğiniz emekçiler, işçiler, yoksullar, geçinemeyenler ve evine ekmek götüremeyenler olsun. Tüm bu ağır koşullar belediye işçilerini kuşatırken ücretlerimizde erime her geçen gün artıyor. İşverenler de pahalılık karşısında zaman içinde siyasal belirsizlikleri öne sürerek, toplu sözleşmelerde işçi ücretlerini baskılamaya çalışıyorlar. Böyle bir ortamda ücretler yasal asgari ücret düzeyine sıkışmış durumda. Tüm sektörlerde asgari ücret yaygın temel ücrete dönüşmüş durumda. Bizi asgari ücrete mahkum eden anlayışı kabul etmiyoruz. Geçmiş yıllarda asgari ücretin birkaç katı alan belediyelerin kadrolu işçileri bile bugün yasal asgari ücret sınırına yaklaşmış durumdalar. Belediye şirketlerinin büyük bir bölümünde ücretler yasal asgari ücret düzeyine gelmiştir. Bunu kabul etmek mümkün değil" diye konuştu.

İNSANCA YAŞANACAK ÜCRET ÇAĞRISI

İşçilere dayatılan düşük ücret dayatmasını kıracaklarını dile getiren Çalışkan, "Örgütlü olduğumuz tüm işyerlerinde bugün alandayız ama mücadelemiz devam edecek. Bugünden itibaren örgütlü olduğumuz tüm işyerlerinde mücadelemizi hep birlikte yükselteceğiz. Ülkedeki tüm belediye işverenlerine çağrımdır. Belediye yönetimleri her şeyden önce kendi çalışanlarına karşı sorumluluklarını yerine getirsinler. Ekonomik kriz karşısında çalışan belediye işçilerinin sesine kulak verin. En zor koşullarda bile halka hizmet üreten işçilerin yaşam koşullarını iyileştirmekten yana tercihlerinizi kullanın. İnsanca yaşanabilecek ücret düzeyi için gereken adımları atın. Belediye işçilerin ücret ve sosyal haklarını iyileştirecek ek protokol görüşmelerini derhal başlatın" şeklinde konuştu

"BELEDİYE ŞİRKET İŞÇİLERİ KADROYA GEÇİRİLMELİ"



Alım gücünün günden güne düştüğünü belirten Çalışkan, "Bizim tek muhatabımız belediye işverenleri. 2 yılda bir toplu sözleşme yapıyoruz. Toplu sözleşmelerle aldığımız kazanımlar, 3 ay sonra yok oluyor. Biz belediye işçilerini görmeyenlere, bizi bu bozuk düzeninizde ezmenize müsaade etmeyeceğiz. Bu ayrımcılığı 696 sayılı KHK ile bir uygulama yapıldı ve belediye şirket işçilerine bir haksızlık yapıldı. Bu haksızlık derhal kaldırılmalıdır. Belediyelerde çalışan işçilerin yüzde 90'ını teşkil eden ve kamunun işini yapan belediye şirket işçileri de kadroya geçirilmelidir. Belediyelerin önemli bölümünde var olan işyerlerimizde belediye işverenlerinden bazı taleplerimiz var. Ekonomik zorlukları ortadan kaldırmak için merkezi hükümete sesleniyoruz. Belediyenin gelirlerini artırın. İller bankası payından kesinti yapılmaması, gibi düzenlemeler bir an evvel hayata geçirilmelidir. Merkezi hükümetin uygulamaları ile belediye işverenlerinin arasına sıkışıp ücretlerimizin erimesine sessiz kalmayacağız. Yüzbinlerce belediye işçisinin ortak talebidir" ifadelerini kullandı.