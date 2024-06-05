DİSK, enflasyon hesaplamasının temelini oluşturan madde fiyat listesini açıklamayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) hakkında suç duyurusunda bulundu. DİSK, TÜİK'in yargı kararlarına uymaması ve görevini yerine getirmemesi nedeniyle yetkililer hakkında yasal işlem başlatılması talebinde bulundu.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), enflasyon hesaplamasının temelini oluşturan madde fiyat listesinin açıklanmasının durdurulması nedeniyle Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) açtığı davayı kazanmıştı. Ancak, kesinleşen mahkeme kararlarına rağmen TÜİK, madde fiyat listesini açıklamamaya devam ediyor. Bu durum üzerine DİSK, TÜİK yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara 6. İdare Mahkemesi Kararı

Ankara 6. İdare Mahkemesi, 31 Mart 2023 tarihli kararında DİSK’in bilgi edinme hakkı çerçevesinde TÜİK'ten istediği bilgilerin, işçi konfederasyonunun görevi gereği elinde bulunması gereken bilgilerden olduğuna hükmetti. Bu karar, istinaf aşamasından geçerek kesinleşti. Mahkeme, TÜİK’in enflasyon hesaplamasında kullanılan madde fiyat listesini açıklamasını zorunlu kıldı.

TÜİK'ten Karara Uymaması

Mahkeme kararının kesinleşmesine rağmen, TÜİK madde fiyat listesini açıklamayı reddetti. Bu durum, enflasyon verilerinin güvenilirliği konusunda ciddi soru işaretleri yarattı. DİSK, TÜİK’in bu tutumunu eleştirerek, yargı kararına uymayan kurum yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

DİSK'in Resmi Açıklaması

DİSK'ten yapılan açıklamada, TÜİK'in yargı kararına rağmen madde fiyat listesini açıklamaması eleştirildi. Açıklamada, "TÜİK Başkanlığı’na soruyoruz; 2022 yılı Mayıs ayından itibaren kurumunuz ortalama madde fiyatlarını hesaplamıyorsa tüketici fiyat endeksini nasıl hesaplıyor? Mayıs 2022’den itibaren madde fiyat listesindeki ürünlerin fiyat değişimleri hesaplanmıyorsa enflasyonu nasıl açıklayabiliyorsunuz?" ifadelerine yer verildi.

Suç Duyurusunda Bulunulan Yetkililer

DİSK, 10 Mayıs 2024 tarihinde Kamu Denetçiliği Kurumu’na; 2 Haziran’da ise TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya ile TÜİK Başkan Yardımcıları İbrahim Demir, Furkan Metin, Abdullah Yüksel, Aydın Keskin Kadıoğlu ve Tuğba Değirmenci hakkında yargı kararlarına uymamaları ve bu kararlara rağmen görevlerini yerine getirmemeleri sebebiyle suç duyurusunda bulundu.