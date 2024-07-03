ANKARA (AA) - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) görevi, enflasyonu gerçek rakamlarıyla açıklamak, böylelikle bütün kamuoyunu da doğru bir biçimde bilgilendirmektir." dedi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, yönetim kurulu üyeleri ile bağlı sendikaların üyeleri, TÜİK'i protesto etmek için kurum binasının önünde toplandı.

Burada konuşan Çerkezoğlu, TÜİK'in bugün açıkladığı enflasyon rakamlarının, halkın hissettiği enflasyonu yansıtmaktan çok uzak olduğunu savundu.

TÜİK'in şeffaf davranması ve enflasyonu gerçek biçimiyle ölçmekle sorumlu olduğunu ifade eden Çerkezoğlu, "TÜİK'in görevi, enflasyonu düşük göstermek değildir. TÜİK'in görevi, enflasyonu gerçek rakamlarıyla açıklamak, böylelikle bütün kamuoyunu da doğru bir biçimde bilgilendirmektir. Bugün açıklanan haziran ayı için 1.64 rakamının gerçekle ne kadar ilişkisi olduğunu bu ülkede yaşayan herkes biliyor." dedi.

Arzu Çerkezoğlu, rakamlarla oynayarak enflasyonun düşmeyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çünkü gerçekler üzeri örtülebilecek şeyler değildir. Bu gerçeği, bu yüksek enflasyonu, hayat pahalılığını bu ülkede yaşayan herkes her gün yaşıyor, her gün görüyor. O nedenle iktidarın yapması gereken şey, bu yüksek enflasyon karşısında gerçek rakamları baskılamak değildir. Ücretleri baskılayarak, talebi baskılayarak enflasyonu düşürmeye çalışmak da değildir. Çünkü Türkiye'de enflasyonun sebebi ücretler değildir. Enflasyonun sebebi, dolarizasyon, aşırı şirket karları, arz problemleridir. Yani enflasyonla gerçek bir mücadele için bu konuda adım atılması gereklidir."

Bu açıklamanın ardından Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu üyeleri de TÜİK'i enflasyon rakamları konusunda protesto etti.