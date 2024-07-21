Seminerde, disleksinin belirtileri, tanı yöntemleri ve sağlanacak desteklerle ilgili bilgiler paylaşıldı.

Amaç farkındalığı arttırmak

Bornova Belediyesi, disleksi konusunda farkındalığı artırmak amacıyla “Disleksi Farkındalık Semineri”ne ev sahipliği yaptı. Bornova Belediyesi Nevzat Kavalar Kültür Merkezi’nde düzenlenen seminerde, disleksinin anlaşılması ve alınabilecek önlemler hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Katılımcılara, fark edilmeyen disleksi vakalarının eğitim sistemi içinde kaybolma riski taşıdığı ve teşhis sonrası sağlanacak desteklerin hayati önem taşıdığı anlatıldı.

Seminerde, disleksinin belirtileri, tanı yöntemleri ve sağlanacak desteklerle ilgili detaylı bilgiler paylaşıldı. Uzmanlar, okuma, yazma ve heceleme güçlüğü yaşayan bireylerin, erken teşhis ve uygun desteklerle eğitim hayatlarında başarılı olabileceklerini vurguladı. Disleksi farkındalığının artırılmasının, toplum genelinde daha bilinçli ve duyarlı bireyler yetişmesine katkı sağlayacağı belirtildi.

"Toplumumuz daha bilinçli ve duyarlı olacak"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, seminerin önemine dikkat çekerek, "Çalışanlarımızın eğitimine ve kişisel gelişimine büyük önem veriyoruz. Disleksi gibi önemli bir konuda farkındalığı artırmak, hem çalışanlarımızın hem de toplumumuzun daha bilinçli ve duyarlı olmasına katkıda bulunacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Bornova Belediyesi'nin düzenlediği bu seminer, belediye çalışanlarının yanı sıra öğretmenler, veliler ve eğitimciler tarafından büyük ilgi gördü. Katılımcılar, disleksi hakkında edindikleri bilgileri, çevrelerinde karşılaştıkları durumlarda uygulayarak, bu öğrenme bozukluğunun erken teşhis edilmesine ve uygun desteklerin sağlanmasına katkıda bulunabileceklerini ifade etti.

Bornova Belediyesi, toplumun farklı kesimlerine yönelik eğitim programları ve seminerlerle, toplumsal bilinç ve duyarlılığı artırmayı hedeflemeye devam ediyor. Disleksi farkındalık semineri, bu hedef doğrultusunda atılan önemli adımlardan biri olarak değerlendirildi.

Bornova Belediyesi Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında Bornova Belediyesi Nevzat Kavalar Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Disleksi Farkındalık Semineri” büyük ilgi gördü.