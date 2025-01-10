Disney+, 12 Şubat 2025 itibarıyla Türkiye pazarında yeni bir abonelik seçeneği sunacağını duyurdu. Platform, "Reklamlı" ve "Reklamsız" olmak üzere iki farklı paket sunacak. Reklamlı paket, reklamsız pakete kıyasla yaklaşık yüzde 50 daha ucuz olacak ve kullanıcılar her 1 saat için 4 dakika reklam izleyecek.

Disney+ paket fiyatları:

Reklamlı Disney+: Aylık: 164,90 TL Yıllık: 1.649 TL

Reklamsız Disney+: Aylık: 349,90 TL Yıllık: 3.499 TL



Değişiklikler ve geçiş seçenekleri:

12 Şubat 2025'e kadar mevcut kullanıcılar, paketlerinde herhangi bir değişiklik yapmadan mevcut fiyatlarla devam edebilecekler.

12 Şubat’tan sonra, kullanıcılar yeni paketlerden birini tercih etmek zorunda kalacaklar.

Mevcut reklamlı abonelik sahipleri, reklamsız pakete geçiş yapabilecekler.

Ekstra üye özelliği:

Disney+, aynı evde yaşamayan kişilerle hesap paylaşımına imkan tanımak için "Ekstra Üye" özelliğini de duyurdu. Bu özellik için ücret, aylık 134,99 TL olarak belirlendi.

Disney+, Türkiye'deki kullanıcılarına daha uygun fiyatlı seçenekler sunmayı amaçlıyor ve rekabeti artırmayı hedefliyor.