Disney'in büyük bir siber saldırıya uğradığı ve çok sayıda gizli belgenin sızdırıldığı iddia ediliyor. Bu belgeler arasında, Epic Games'in Fortnite ile yapılacak iş birliği projeleri ve Aliens: Fireteam Elite'in devam oyunu gibi önemli projeler bulunuyor.

Sızıntının detayları

Sızdırılan belgeler arasında, Disney'in üzerinde çalıştığı çeşitli projelere dair bilgiler ve şirket çalışanlarının kişisel bilgileri yer alıyor. Hacker grubu, bu verileri Disney'in Slack kanalları aracılığıyla ele geçirmiş. Sızıntının en dikkat çeken başlıklarından biri, 2021'de piyasaya çıkan ve beğeni toplayan Aliens: Fireteam Elite'in devam oyunu oldu.

Öne çıkan projeler:

Fortnite iş birliği: Disney ve Epic Games'in popüler oyunu Fortnite ile yapılacak farklı iş birliği projeleri.

Aliens: Fireteam Elite devam oyunu: 2021'de piyasaya çıkan oyunun devamı için yapılan planlar.

Disney'in sessizliği

Disney, yaşanan siber saldırı ve veri sızıntısıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Şirketin açıklaması, saldırının boyutlarını ve etkilerini netleştirecek. Ancak sızdırılan bilgilerin internette dolaşmaya başlaması, olayın ciddiyetini gözler önüne seriyor.

Sızıntının sadece projelerle sınırlı kalmadığı, Disney çalışanlarının kişisel bilgileri ve giriş bilgilerinin de ele geçirildiği iddia ediliyor. Bu durum, çalışanlar için büyük bir güvenlik riski oluşturuyor.