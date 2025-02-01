Özel Sağlık Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. İsmail Yaman, Uluslararası Diyabet Örgütü verilerine göre dünyada her 6 saniyede 1 kişinin diyabet ve buna bağlı hastalıklardan hayatını kaybettiğini belirtti. Diyabetin her 11 yetişkinden birinde görüldüğünü ifade eden Yaman, beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam tarzının hastalığın yaygınlaşmasında büyük rol oynadığını söyledi.

Diyabet cerrahisi kimlere uygulanabilir?

Diyabet tedavisinde cerrahi yöntemlerin önemli bir seçenek olduğunu vurgulayan Yaman, özellikle Tip 2 diyabet hastalarının büyük çoğunluğunun cerrahi ile tedavi edilebildiğini belirtti. Diyabet cerrahisinin insülin üretimini artırmadığını ancak vücudun insüline olan ihtiyacını azaltarak mevcut insülinin daha etkili kullanılmasını sağladığını ifade etti.

Vücut kitle indeksi (VKİ) 30 ve üzerinde olup, kontrolsüz şeker değerlerine sahip hastalara özel testler yapıldığını söyleyen Yaman, pankreas rezervi yeterli olan hastalara diyabet cerrahisi önerildiğini belirtti. VKİ 35 ve üzerinde olup diyabet hastalığı bulunan kişilere de cerrahi tedavi uygulanabileceğini ekledi.

Ameliyat sonrası süreç nasıl işliyor?

Diyabet cerrahisi planlanan hastalar detaylı bir değerlendirme sürecinden geçiriliyor. Kan tetkikleri, karın ultrasonografisi, endoskopi gibi testlerin ardından hastanın uygun olup olmadığı belirleniyor. Ameliyat sonrası dönemde ise hastaların yeni ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmeleri büyük önem taşıyor.

Diyabet cerrahisinde başarı oranı

Diyabet cerrahisinde doğru hasta ve yöntem seçimiyle başarı oranlarının oldukça yüksek olduğunu belirten Yaman, ameliyat sonrası 10 yıl içinde başarı oranının %90’a kadar ulaşabileceğini söyledi. Bu ameliyatlarda mide hacmi küçültülerek açlık hissinin azaltıldığı ve bağırsakların bir kısmının bypass edilmesiyle karbonhidrat emiliminin düşürüldüğü aktarıldı.

Her cerrahi operasyonda olduğu gibi diyabet cerrahisinin de riskleri olduğuna dikkat çeken Yaman, riskleri en aza indirmek için detaylı hasta değerlendirmesi, ameliyat sırasında deneyimli bir ekip ve kaliteli ekipman kullanımı gerektiğini vurguladı.