Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğiyle yürütülen Diyanet Bursları programı için başvuru sürecini başlattı. Program kapsamında Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi, Uluslararası İlahiyat Lisans ve Lisansüstü burs programlarına başvurular kabul edilecek.

Son başvuru tarihi ne zaman?

2025-2026 eğitim-öğretim yılında Türkiye’de eğitim almak isteyen uluslararası öğrenciler, başvurularını 28 Şubat 2025 tarihine kadar yapabilecek. Başvuruların nasıl yapılacağı ve diğer detaylar, Türkiye Diyanet Vakfı’nın resmi internet sitesinde yer alıyor.

Türkiye'de kaliteli eğitim fırsatı

Diyanet Bursları, uluslararası öğrencilere Türkiye’de kaliteli eğitim almanın yanı sıra dini, kültürel ve akademik donanım kazanma fırsatı sunuyor. Programa dahil olan öğrenciler, eğitim süreleri boyunca burs desteği alarak Türkiye’nin farklı şehirlerindeki prestijli okullarda öğrenim görme imkanı elde ediyor.

Başvurular ve detaylı bilgiye ulaşmak için Türkiye Diyanet Vakfı'nın resmi web sitesi ziyaret edilebilir.