Diyanet İşleri Başkanlığı, Sözcü Gazetesi’nde yayımlanan “Ekmek Yiyin, Doyun” başlıklı haberin çarpıtma olduğunu belirterek, gazete hakkında hukuki işlem başlatılacağını duyurdu.

"12 yıl önceki yazı çarpıtıldı"

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, habere konu olan yazının 2013 yılında, ekmek israfını önleme kampanyası çerçevesinde kaleme alındığı ve yazının amacının ekmek israfının önlenmesinin önemini vurgulamak olduğu ifade edildi. Başkanlık, yazının bilimsel veriler ışığında hazırlandığını ve 2019’da yayımlanan Ramazan Günlükleri kitabında da yer aldığını belirtti.

"Haber tamamen uydurma ve çarpıtmadır"

Sözcü Gazetesi’nin, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın yazısını güncel bir metin gibi lanse ettiğini ve içerikte yer almayan ifadelerle kamuoyunu yanılttığını belirten açıklamada, “Haberde, ‘Ali Erbaş vatandaşa eti ve sebzeyi çok gördü’ gibi tamamen uydurma ifadeler kullanılmıştır. Yazının hiçbir bölümünde bu ifadeleri çağrıştıracak bir içerik bulunmamaktadır” denildi.

"Algı operasyonuna hukuki cevap verilecek"

Açıklamada, gazetenin daha önce de Diyanet İşleri Başkanlığı ve Başkan Ali Erbaş’a yönelik yalan ve çarpıtma haberler yaptığı iddia edilerek, bu durumun sistematik bir algı operasyonu olduğuna dikkat çekildi. Başkanlık, “Bu art niyetli ve maksatlı haber nedeniyle hukuki işlem başlatılacaktır” ifadelerini kullandı.