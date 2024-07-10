Başkan Aydın’dan Dünya Hukuk Günü mesajı Başkan Aydın’dan Dünya Hukuk Günü mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın 4'üncü yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.ANKARA (İGFA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. 

4 yıl önce bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalarıyla yayınlanan tarihi kararname ile birlikte Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi asli hüviyetine kavuştuğunu belirten Erbaş, "Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bir kere daha şükranlarımı arz ediyor, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden cami hüviyetine kavuşması için ömrünü adadığı hukuki mücadelesine şahit olduğumuz ve geçtiğimiz günlerde Rahmet-i Rahman'a kavuşan İsmail Kandemir amcamız başta olmak üzere bu yolda mücadele vermiş ve ahirete irtihal etmiş olan tüm büyüklerimize Allah'tan rahmet; hayatta olanlara sağlık ve sıhhat içerisinde hayırlı bir ömür diliyorum. Cenabıhak kıyamete kadar minarelerinden ezan seslerini eksik etmesin." ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/DIBAliErbas/status/1810964686122168330

Kaynak: igf