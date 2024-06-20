Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun, Çelikevler Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Yenişehir ilçesine bağlı Çelikevler Mahallesi'nde vatandaşarla bir araya gelen Eş Başkanlar Bucak ve Hatun, mahalledeki sorunları dinledi, çözüm için fikir alışverişinde bulundu.

Su ile ilgili son dönemde yaşanan sorunlara değinen Eş Başkan Bucak, aldıkları tüm şikayetleri titizlikle değerlendirip çözüm ürettiklerini aktardı. Eş Başkan Bucak, şöyle konuştu: "Belediyemizin kapısı herkese açık, eğer bir çözümsüzlük bir iletişimsizlik yaşanıyorsa vatandaşlarımız doğrudan bizlerle, ilçe belediye eş başkanları ile meclis üyeleri ile doğrudan görüşüp sıkıntılarını iletebilirler." Eş Başkan Bucak, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Halkımız belediyenin sahibidir, belediyenin sahibi Diyarbakırlıların hepsidir. Yeter ki bize doğru yerden, doğru kanaldan ulaşın ve sorunlarınızı bize ulaştırın. Biz burada hiçbir zaman çözümsüzlüğü gören ve çözümsüz davranan bir noktada değiliz. Bayramdan beri, genel müdürümüz, daire başkanlarımız uyumadan nöbet tuttular scadanın başında. Burada yaşanan su sıkıntısının asıl nedeni kaçak kullanım, yapılan bahçe sulamaları evlerinize su gelmesini engelliyor. Bu sorunları hep birlikte çözeceğiz."

Ardından konuşan Eş Başkan Doğan Hatun, yurttaşların bayramını kutlayarak şunları söyledi: Mazbatayı aldığımız ve belediyeye girdiğimiz gün dedik ki, biz 2 milyon kişinin belediye eş başkanıyız, biz bütün şehre aynı mesafedeyiz . Dolayısıyla bu şehrin 2 milyon sakininin sorunları hepimizin sorunudur. Nerede bir sorun varsa hep birlikte çözmeliyiz. Hiçbir sorun tek başına bireyler tarafından çözülemez. Sorunu doğru yerde dile getirmeli ve sonrasında çözümünü birlikte konuşup, karar verip çözmeliyiz."