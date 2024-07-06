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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol hükümlerince olmak üzere 23'ü serbest bırakıldı.

Bodrum'da hurdalıkta başlayıp iş yerine sıçrayan yangın söndürüldü

Bodrum'da hurdalıkta başlayıp iş yerine sıçrayan yangın söndürüldü

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir sosyal medya platformunda, çocuğun cinsel istismarı içerikli müstehcen görüntülerin alım satımının yapıldığı tespit edildi.

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