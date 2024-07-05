DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Vali Vekili Abdullah Çiftçi, Lice ilçesindeki Ziyarettepe Üs Bölgesi'nde güvenlik güçleriyle bir araya geldi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Lice'yi ziyaret eden Çiftçi, ilçeye bağlı Oyuklu Mahallesi'ndeki halk buluşmasında vatandaşlarla bir araya geldi, sorun ve talepleri dinledi.

Ardından aynı mahallede düzenlenen Mevlid-i Şerif programına katılan Çifti, daha sonra İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk sahasında bulunan Lice kırsalındaki Ziyarettepe Üs Bölgesi'nde güvenlik güçleriyle bir araya geldi.

Çiftçi, terör ve uyuşturucu operasyonlarındaki başarılarından dolayı güvenlik güçlerini tebrik etti.

Diyarbakır genelinde güvenlik güçlerinin terör ve uyuşturucu ile mücadeledeki azimli ve kararlı çalışmalarından gurur duyduklarını ifade eden Çiftçi, kentin, ülkenin huzur ve güvenliği için yapılan çalışmaların son derece önemli olduğunu kaydetti.

Vali Vekili Çiftçi'ye ziyaretlerinde, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ve İl Müftüsü Celal Büyük eşlik etti.



