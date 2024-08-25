Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ı bulmak için ekiplerin yoğun arama çalışmaları devam ediyor. Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde başlatılan arama operasyonunda, Narin’in evine 20 km uzaklıktaki kayalıklarda kan izleri tespit edildi.

Kan izleri ve valiliğin açıklaması

Arama çalışmaları sırasında kayalık bölgede bulunan kan izleri, mahalledeki başka bir çocuğa ait olduğu ortaya çıktı. Diyarbakır Valiliği, bulunan kan izlerinin Narin’e ait olduğu iddialarını yalanlayarak, kan izlerinin mahalle sakinlerinden bir çocuğun burnunun kanaması sonucu oluştuğunu belirtti. Valilik, arama çalışmalarının her türlü ihtimal göz önünde bulundurularak sürdüğünü ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

Arama çalışmaları devam ediyor

AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), 112 Acil Sağlık, ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekipleri, Narin’in bulunması için geniş bir alanda çalışmalarını sürdürüyor. Sabah saatlerinden itibaren sulama kanallarında ve mahalle çevresindeki kayalıklarda yapılan aramalara, dalgıçlar da katıldı. Jandarma ekipleri ayrıca Narin’in kaybolduğu mahalledeki tüm evlerde arama gerçekleştirdi.

Arama çalışmaları Narin Güran'ın bulunması için büyük bir titizlikle devam ediyor.

T.C

DİYARBAKIR VALİLİĞİ

İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü



BASINA ve KAMUOYUNA



Bazı medya organları ile sosyal medya hesaplarında;



Kayıp olarak aranan Narin GÜRAN’ın evine yakın bir bölgedeki kayalıklar üzerinde kayıp kız çocuğuna ait olduğu iddia edilen kan lekelerinin… pic.twitter.com/pK65xNRQjP — T.C. Diyarbakır Valiliği (@dbakirvalilik) August 25, 2024