DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır, Mardin, Siirt, Bingöl, Şırnak ve Batman'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla programlar gerçekleştirildi.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki Hava Şehitliği'nde düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Vali Murat Zorluoğlu ve diğer protokol üyeleri şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Programa, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Fedai Ünsal, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, vali yardımcıları, kaymakamlar, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

- Mardin

Mardin Garnizon Şehitliği'nde gerçekleştirilen törende Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Törene, Vali Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Coşkun Yazgan, Mardin Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Deniz Malkoç, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, siyasi partiler, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve aileleri iştirak etti.

Vali Akkoyun ve beraberindekiler şehit kabirlerine ve Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın mezarına karanfil bıraktı.

- Siirt

Siirt'te Valilikçe Garnizon Komutanlığı Şehitliği'nde gerçekleştirilen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Kemal Kızılkaya, şehitlik defterini imzaladı.

Kızılkaya, burada yaptığı konuşmada, milli birlik ve demokrasiyi hedef alan, Türk demokrasi tarihinde kara bir leke olarak tescil edilen 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde şehit olanlara Allah'tan rahmet diledi.

Vatanın şehitlerin emaneti olduğunu ifade eden Kızılkaya, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'u unutmayacağız, asla unutturmayacağız. Çanakkale, Malazgirt ve İstiklal Savaşı şehitleri gibi bu ülkenin kahramanları, kurtarıcıları olarak her daim onları anacağız. Ülkemizin birlik ve bütünlüğüne, huzuruna ve geleceğine kasteden tüm hain terör odaklarına karşı verdiğimiz mücadele, asil milletimizin dua ve destekleriyle azim, inanç ve kararlılıkla devam edecektir."

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Şakir Pinal şehitler için dua etti.



Vali Kızılkaya ve protokol üyeleri şehitliğe gül bıraktı.

Programa, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, 3. Komando Tugay Komutan Vekili Yarbay Hüseyin Altınışık, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Çetiner, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, kurum müdürleri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

- Bingöl

Bingöl Şehitlik Anıtı’nda anma programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, İl Müftüsü Celal Sürgeç dua etti.

Vali Ahmet Hamdi Usta, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve protokol üyeleri tarafından şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu alana karanfil bırakıldı.

Vali Usta, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, hayatta olan gazilere uzun ve sağlıklı ömürler diledi.

15 Temmuz hain darbe girişimi ile ülkenin birliğine, bütünlüğüne kastedildiğini ifade eden Usta, milletin feraseti ve azmi ile darbe girişiminin bertaraf edildiğini kaydetti.

Usta, "Milletimizin ferasetiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımızı alanlara çağırmasıyla bu hain darbe girişiminde Allah'a şükürler olsun, hain terör örgütü amacına ulaşamadı. Milletimiz feraset sahibidir ve en olmaz denilen anda harekete geçerek bu ülkeyi, bu milleti, birliğini, bütünlüğünü ömür boyu koruyacaktır." dedi.

Törende, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Abdulhaluk Çakan, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar hazır bulundu.

- Şırnak

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolaysıyla kentte ilk program, 23. Piyade Tümen Komutanlığı Şehitlik Anıtı'nda yapıldı.

Anıta karanfil bırakıldı ve şehitler için dua edildi.

İl protokolü daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen sergide yer alan, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında çekilen fotoğrafları inceledi.

Yeni Mahalle Geylani Camisi'nde de öğle namazı öncesinde mevlit programı yapıldı.

İl Müftüsü Ahmet Dilek ve din görevlilerince okunan mevlidin ardından şehitler için dua edildi.

Türk Kızılay tarafından cami çıkışında vatandaşlara lokum ikramında bulunuldu.

Programlara, Şırnak Valisi Cevdet Atay, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Alpaslan, İl Emniyet Müdür Vekili Ahmet Can, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, kamu kurumları ve siyasi partilerin temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar iştirak etti.

- Batman

Batman'da Necat Nasıroğlu Külliyesi Camisi'nde program düzenlendi.

Programda şehitler için Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dua edildi.

Daha sonra İpragaz Mezarlığı'ndaki şehit kabirleri ziyaret edildi. İl Müftüsü Ahmet Durmuş tarafından burada Kur'an-ı Kerim okundu.

Programlara, Vali Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın, kurumlar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.

