DİYARBAKIR/MARDİN (AA) - Diyarbakır ve Mardin arasında çıkan anız yangınına yönelik hasar tespit çalışması başlatıldı.

Dün çıkan ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin hasar tespit çalışması yürüten iki kentin Tarım ve Orman İl Müdürlükleri ekipleri, Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Yetkinler ve Yücebağ mahalleleri ile Kelek mezrasında çalıştı.



Hasar tespitin, yangından etkilenen Diyarbakır ve Mardin'deki tüm kırsal mahallelerde yapılacağı bildirildi.

Bu arada, Diyarbakır ve Mardin'den yangın bölgesine sevk edilen itfaiye ekiplerince çekilen görüntülerde, rüzgarın çok şiddetli estiği, yangının geniş bir alana yayıldığı ve ekiplerin yangına müdahale ettiği yer aldı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan Mahallesi'nde dün saat 22.15'te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgarın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangın Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahalleleri istikametine doğru ilerlemiş, yangın ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınmıştı.



Yangında Diyarbakır'da 3, Mardin'de 2 kişi hayatını kaybetmiş, 10'u ağır 44 kişi yangından etkilenmişti.



