DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan anız yangının kontrol altına alınarak söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları tamamlandı.

Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda dün çıkan, Diyarbakır ve Mardin'in yanı sıra çevre illerden sevk edilen AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarma ekiplerinin ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları sabah saatlerine kadar sürdü.

Ekiplerin, geniş bir alanda yürüttükleri soğutma çalışması sona erdi.

Bu arada, yangının etkili olduğu alan dronla görüntülendi. Görüntüde, soğutma çalışmalarına katılan helikopterin Göksu Barajı'ndan aldığı suyu yangının etkili olduğu bölgeye taşıması, Diyarbakır ve Mardin'de yangından etkilenen alanlar görülüyor.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan Mahallesi'nde dün saat 22.15'te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgarın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangın Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahalleleri istikametine doğru ilerlemiş, yangın ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınmıştı. Yangında Diyarbakır'da 3, Mardin'de 2 kişi hayatını kaybetmiş, 10'u ağır 44 kişi yangından etkilenmişti.