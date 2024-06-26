Diyarbakır ile Mardin arasında çıkan yangının, elektrik tellerinden kaynaklandığı ortaya çıktı. Olayda 15 kişi hayatını kaybetti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Çınar ve Mazıdağı ilçeleri arasında meydana gelen yangına ilişkin incelemelerini tamamladı. Hazırlanan rapor, yangının elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar nedeniyle başladığını belirledi.

Hasar tespit komisyonu raporunu açıkladı

Hasar Tespit Komisyonu, Köksalan Mahallesi'nde yürüttüğü detaylı incelemeler sonucunda yangının, elektrik direğinden çıkan kıvılcımların ekinlerin üzerine düşmesiyle başladığını tespit etti.

Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulacak

İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan olay yeri inceleme raporu, Cumhuriyet Başsavcılığı ile de paylaşılacak. Bu rapor, yangının sebebinin kesinleşmesi adına önemli bir adım olarak görülüyor.