Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu raporuna göre, Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Köksalan Mahallesi'nde çıkan yangın, kısa sürede Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki mahallelere sıçradı. Olay sonucunda 1'i çocuk, toplam 15 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce hayvan telef oldu ve 55 bin dekar alan kül oldu.

Yangının çıkış nedeni kesinleşti

Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu'nun raporuna göre yangın, elektrik tellerinden çıkan kıvılcımların ekinlerin üzerine düşmesi sonucu başladı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, kontrol altına alınmadan önce büyük bir alana zarar verdi.

Yangında çok sayıda canlı zarar gördü

Yangında 1'i çocuk olmak üzere 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. 302 keçi, 622 koyun ve çeşitli diğer hayvanlar da yangının kurbanı oldu. Yangının etkilendiği 55 bin dekarlık alanın 20 bin dekardan fazlası ekili tarım arazisiydi, bu da ekolojik ve ekonomik yıkımın boyutunu gözler önüne seriyor.

Elektrik telleri 37 yıldır bakımsız

Yangının çıkış nedeninin, 37 yıldır bakım ve onarım görmeyen elektrik direklerinden kaynaklandığı tespit edildi. Elektrik tellerinin bakımsızlığı, izolasyon eksiklikleri ve direklerin çevresinde yangına karşı alınmayan önlemler, felaketin büyümesine neden oldu. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin raporunda, elektrik direğinden çıkan kıvılcımların yangına sebep olduğu kesinleşti.

Afetlere hazırlıklı değiliz

Raporda ayrıca yangına müdahale konusunda ciddi eksiklikler bulunduğu belirtildi. Hem karadan hem de havadan yapılan müdahalelerin yetersiz olduğu, afet süreçlerine dair bilgilendirme ve hazırlık çalışmalarının eksik olduğu vurgulandı. Bu durum, benzer felaketlerin tekrarlanmasının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini bir kez daha gösteriyor.

Yangın sonrası ekonomik ve psikososyal destek

Yangının etkilerine karşı yapılabileceklerle ilgili ise şunlar kaydedildi:

“Yangından etkilenen bölge halkına ekonomik destek sağlanmalı ve psikolojik yardım hizmetleri sunulmalıdır. Ekosistemin yeniden yapılandırılması ve ağaçlandırma çalışmaları yapılmalı, hayvanların korunması için özel tedbirler alınmalıdır.”