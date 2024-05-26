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Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan R.A. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan öğrencileri pikniğe götürmek isteyen bir eğitim merkezinde görevli öğretmenlerin bulunduğu H.A'nın kullandığı 34 DDS 608 plakalı otomobil 24 Mayıs'ta, Diyarbakır- Elazığ kara yolunun Geyiktepe mevkisinde Y.M. idaresindeki 23 HS 709 plakalı minibüsle çarpışmış, kazada otomobildeki 4 öğretmen yaralanmıştı.

Diyarbakır- Elazığ kara yolunun Geyiktepe mevkisinde 24 Mayıs'ta, H.A'nın kullandığı 34 DDS 608 plakalı otomobil ile Y.M. idaresindeki 23 HS 709 plakalı minibüsün çarpıştığı, otomobilde bulunan 4 öğretmenden R.A'nın yaşamını yitirdiği, 3 öğretmenin yaralandığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da otomobil ve minibüs ün çarpışması sonucu 1 öğretmenin hayatını kaybettiği, 3 öğretmenin yaralandığı kaza yla ilgili gözaltına alınan minibüs sürücüsü tutuklandı.

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