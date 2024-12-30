Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı. Tutuklu yargılanan 4 sanıktan anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası uygulandı.

Aile üyelerine verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları, yüreklere su serptiği belirtilirken, Bakan Göktaş, mahkemenin Nevzat Bahtiyar’a verdiği cezaya itiraz edeceklerini açıkladı. Bakan Göktaş, Bakanlık olarak sürece müdahil olduklarını ve ilk günden itibaren hukuki süreci takip ettiklerini belirtti.

Göktaş, “Bakanlık olarak Narin kızımızın sürecine ilk andan beri müdahiliz. Gerekli tüm çalışmalarda Bakanlığımız adım adım yer aldı. Hiçbir karar Narin’i geri getiremez. Verilen cezalar yüreklere su serpti. Mahkemenin gerekçeli kararını bekliyoruz ve Nevzat Bahtiyar’a ilişkin verilen cezaya itiraz edeceğimizi özellikle ifade etmek istiyorum” dedi.

Bakanlık, davada özel bir ekip oluşturdu ve davanın tüm aşamalarında etkili bir şekilde müdahil oldu.