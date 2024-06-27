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Bebek, burada hazır bekletilen ambulansla Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.

Çermik Devlet Hastanesinde enfeksiyon hastalığı nedeniyle takibi yapılan bebek Altunbaş, ileri tetkik ve tedavisinin yapılabilmesi için Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesine sevki istendi.

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