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Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği dumandan etkilenenler tedbir amaçlı kentteki hastanelere kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir bina da çıkan yangın da 2'si itfaiye eri 4 kişi dumandan etkilendi.

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