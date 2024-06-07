Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, 6-7 Haziran tarihlerinde bölgedeki terör örgütleri ve yasa dışı uyuşturucu ticareti yapan kişiler arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak için geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Lice, Hani ve Kulp ilçeleri kırsalında yürütülen bu operasyon, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Arda Şen’in adıyla anıldı.

Operasyon sonucunda, 2 milyon 17 bin 550 kök Hint keneviri ve 50 bin kök skunk olmak üzere toplamda 2 milyon 67 bin 550 kenevir bitkisi ile 71 kilo esrar ele geçirildi. Ele geçirilen kenevir bitkileri, numune alındıktan sonra yerinde imha edildi.

Geniş Çaplı Arama ve İmha

Operasyon, geniş çaplı arama ve imha çalışmaları ile dikkat çekti. Bölgedeki kenevir tarlaları, güvenlik güçleri tarafından titizlikle tarandı ve ele geçirilen uyuşturucu maddeler yerinde imha edilerek büyük bir başarıya imza atıldı.