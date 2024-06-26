Havadan ve karadan müdahale

Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Dikyol Mahallesi'nde, saat 14.10'da ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarın ardından olay yerine itfaiye, AFAD, jandarma ve Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ayrıca bir helikopter de yangına müdahale için gönderildi. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, ekiplerin karadan ve havadan gerçekleştirdiği müdahale sayesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Yangın sonrası bölgede geniş çaplı bir soğutma çalışması başlatıldı ve yetkililer, yangının tekrar alevlenmemesi için titizlikle çalışıyor. Peki, yangının çıkış nedeni ne olabilir? Bu sorunun cevabı henüz net değil.