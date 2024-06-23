DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde, Dicle Nehri kıyısında piknik yaparken, baraj kapaklarının açılmasıyla yükselen su nedeniyle mahsur kalan aile ekiplerce kurtarıldı.

Dicle Nehri kenarında piknik yapan anne, baba ve 6 yaşındaki çocukları, baraj kapaklarının açılmasının ardından su seviyesinin aniden yükselmesi nedeniyle mahsur kaldı.

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Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma,112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri, bölgede mahsur kalan aileyi botla kurtardı.

Kurtarılan 3 kişi, sağlık ekiplerince sağlık kontrolünden geçirildi.

Kaynak: aa