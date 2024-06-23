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Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma,112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Batman'da havai fişek atarak yangına neden olan 3 kişi yakalandı

Batman'da havai fişek atarak yangına neden olan 3 kişi yakalandı

Dicle Nehri kenarında piknik yapan anne, baba ve 6 yaşındaki çocukları, baraj kapaklarının açılmasının ardından su seviyesinin aniden yükselmesi nedeniyle mahsur kaldı.

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