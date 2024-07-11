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Dumandan etkilenen kedi yavrusuna itfaiye ekibi yanlarında bulunan oksijen tüpünden oksijen takviyesi yaptı.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri bodrumdan kedi sesi geldiğini fark etti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Merkez Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi 150. Sokak'ta bulunan bir binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da çıkan yangın da dumandan etkilenen kedi yavrusuna itfaiye ekibince oksijen takviyesi yapıldı.

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